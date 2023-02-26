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Яков Еремеев

Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.11.1819

Дата смерти

04.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1819

Отец: Байшев Ермолай (Еремей) Андреев

Мать: Байшева Ирина Никитина

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1850

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Мария (Марина) Никифорова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1853

Сын: Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Мария (Марина) Никифорова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1854

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Мария (Марина) Никифорова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фома Яковлев

Мать ребёнка: Мария (Марина) Никифорова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1859

Сын: Николай Яковлев

Мать ребёнка: Мария (Марина) Никифорова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария (Марина) Никифорова

Смерть
04.03.1874
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд