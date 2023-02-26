Яков Еремеев
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.11.1819
Дата смерти04.03.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1819
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1850
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Мария (Марина) Никифорова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1853
Сын: Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Мария (Марина) Никифорова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1854
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Мария (Марина) Никифорова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Фома Яковлев
Мать ребёнка: Мария (Марина) Никифорова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1859
Сын: Николай Яковлев
Мать ребёнка: Мария (Марина) Никифорова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1874
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд