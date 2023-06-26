Rattasep (Lõo) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRattasep (Lõo) ?

Rattasep (Lõo) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1962

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1962

Отец: Lõo Mihkel

Мать: Lõo ?