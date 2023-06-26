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Rattasep (Lõo) ?
Rattasep (Lõo) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1962
Пол
Женский
Отец
Lõo Mihkel
1942 г.р.
Мать
Lõo (Sellin) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
После 1962
Отец:
Lõo Mihkel
Мать:
Lõo ?
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