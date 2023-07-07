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Богачева Прасковья Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Богачев Гавриил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Богачев Лаврентий Гаврилович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Богачев Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Богачев Лаврентий Гаврилович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Богачев Егор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Богачев Лаврентий Гаврилович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Богачев Сергей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Богачев Лаврентий Гаврилович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Степанида Лаврентьева

Отец ребёнка: Богачев Лаврентий Гаврилович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Богачев Фёдор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Богачев Лаврентий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богачев Лаврентий Гаврилович

Смерть
Неизвестно