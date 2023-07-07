Богачева Прасковья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Богачев Гавриил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Богачев Лаврентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Богачев Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Богачев Лаврентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Богачев Егор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Богачев Лаврентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Богачев Сергей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Богачев Лаврентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Степанида Лаврентьева
Отец ребёнка: Богачев Лаврентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Богачев Фёдор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Богачев Лаврентий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно