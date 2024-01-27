White George T — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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White George T

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: White Pearl Исаевна Isaiahovna

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: White Pearl Исаевна Isaiahovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: White Pearl Исаевна Isaiahovna

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