White George T
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: White Pearl Исаевна Isaiahovna
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: White Pearl Исаевна Isaiahovna
Бракосочетание
Неизвестно