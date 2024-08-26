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Доильницын Дмитрий Васильевич

Место рождения

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

14.05.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Доильницын Василий Гаврилович

Мать: Доильницына (Конева) Марья Осиевна

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.05.1896 ст.
Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 380, Л.662. | 14 мая 1896 года в Воскресенском приходе Шенкурского уезда утонули сразу 15 женщин в возрасте от 25 до 80 лет. С ними мужчина 46 лет, 11-летний мальчик, две дев... Показать все

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