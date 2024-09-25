Салова (Ференбок) Виктория Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салова (Ференбок) Виктория Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1947

Отец: Ференбок Яков Львович

Мать: Ференбок (Гелемсон) Фаня

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салов Евгений

Рождение ребёнка
01.02.1971

Дочь: (Салова) Алина Евгеньевна

Отец ребёнка: Салов Евгений

Рождение ребёнка
23.02.1979

Дочь: (Салова) Карина Евгеньевна

Отец ребёнка: Салов Евгений

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