Салова (Ференбок) Виктория Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1947
Отец: Ференбок Яков Львович
Мать: Ференбок (Гелемсон) Фаня
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салов Евгений
Рождение ребёнка
01.02.1971
Дочь: (Салова) Алина Евгеньевна
Отец ребёнка: Салов Евгений
Рождение ребёнка
23.02.1979
Дочь: (Салова) Карина Евгеньевна
Отец ребёнка: Салов Евгений