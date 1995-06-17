Лычик (Мисюковец) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лычик (Мисюковец) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1911

Дата смерти

17.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1911

Отец: Мисюковец Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1934

Сын: Лычик Николай Константинович

Отец ребёнка: Лычик Константин Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1944

Сын: Лычик Аркадий Константинович

Отец ребёнка: Лычик Константин Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1947

Сын: Лычик Иван Константинович

Отец ребёнка: Лычик Константин Иванович

Смерть
17.06.1995

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