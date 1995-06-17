Лычик (Мисюковец) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1911
Дата смерти17.06.1995
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1911
Отец: Мисюковец Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1934
Сын: Лычик Николай Константинович
Отец ребёнка: Лычик Константин Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1944
Сын: Лычик Аркадий Константинович
Отец ребёнка: Лычик Константин Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1947
Сын: Лычик Иван Константинович
Отец ребёнка: Лычик Константин Иванович
Смерть
17.06.1995