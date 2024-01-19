Таубе (Долгорукова) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
1883
Муж: не указан
Муж: Иван Фердинандович Таубе [Таубе] р. 1856
Развод
1893
Муж: не указан
Бывший муж: Иван Фердинандович Таубе [Таубе] р. 1856
Место жительства
Неизвестно
Соединённые Штаты Америки
Смерть
Неизвестно
Соединённые Штаты Америки