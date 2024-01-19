Таубе (Долгорукова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаубе (Долгорукова) Ольга Александровна

Таубе (Долгорукова) Ольга Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Долгоруков Александр Васильевич

Мать: Долгорукова Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1883

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Муж: Иван Фердинандович Таубе [Таубе] р. 1856
Развод
1893

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бывший муж: Иван Фердинандович Таубе [Таубе] р. 1856
Место жительства
Неизвестно
Соединённые Штаты Америки
Смерть
Неизвестно
Соединённые Штаты Америки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close