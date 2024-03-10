Лютянская (Шадрунова) Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лютянский Михаил
Рождение ребёнка
15.02.?
Дочь: Лютянская Майя Михайловна
Отец ребёнка: Лютянский Михаил
Рождение ребёнка
22.11.1985
Дочь: Лютянская Виктория Михайловна
Отец ребёнка: Лютянский Михаил
Рождение ребёнка
22.11.1985
Сын: Лютянский Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Лютянский Михаил