Лютянская (Шадрунова) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютянская (Шадрунова) Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1956

Отец: Шадрунов Анатолий Алексеевич

Мать: Шадрунова (Потёмкина) Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лютянский Михаил

Рождение ребёнка
15.02.?

Дочь: Лютянская Майя Михайловна

Отец ребёнка: Лютянский Михаил

Рождение ребёнка
22.11.1985

Дочь: Лютянская Виктория Михайловна

Отец ребёнка: Лютянский Михаил

Рождение ребёнка
22.11.1985

Сын: Лютянский Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Лютянский Михаил

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