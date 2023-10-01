Гребенюк Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Гребенюк Афтанасий Федорович
Отец ребёнка: Гребенюк Федор Антонович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Гребенюк Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Гребенюк Федор Антонович
Рождение ребёнка
1799 ст.
Отец ребёнка: Гребенюк Федор Антонович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Гребенюк Параська Федоровна
Отец ребёнка: Гребенюк Федор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно