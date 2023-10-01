Гребенюк Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенюк Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Гребенюк Афтанасий Федорович

Отец ребёнка: Гребенюк Федор Антонович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Гребенюк Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Гребенюк Федор Антонович

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Гребенюк Евтим Федорович

Отец ребёнка: Гребенюк Федор Антонович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Гребенюк Параська Федоровна

Отец ребёнка: Гребенюк Федор Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенюк Федор Антонович

Смерть
Неизвестно
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