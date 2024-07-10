Карякин Владимир Никитович 14.07.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карякин Владимир Никитович

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Место рождения

Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

14.07.1918

Дата смерти

02.03.1989

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1918

Отец: Карякин Никита Семёнович

Мать: Карякина (Волкова) Лукерья (Гликерия) Григорьевна

Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карякина (Юдина) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
04.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карякина (Юдина) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
23.01.1950

Сын: Карякин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Карякина (Юдина) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
05.10.1953

Сын: Карякин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Карякина (Юдина) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карякина (Юдина) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
14.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карякина (Юдина) Ольга Егоровна

Смерть
02.03.1989
Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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