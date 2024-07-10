Карякин Владимир Никитович
Место рождения
Дата рождения14.07.1918
Дата смерти02.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1948
Рождение ребёнка
23.01.1950
Сын: Карякин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Карякина (Юдина) Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
05.10.1953
Сын: Карякин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Карякина (Юдина) Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
14.02.1961
Смерть
02.03.1989