Плетнева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Плетнев Павел Трофимов

Отец ребёнка: Плетнев Трофим Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетнев Трофим Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Большой Ключ, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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