Плетнева Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1711
Отец ребёнка: Плетнев Трофим Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Большой Ключ, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717