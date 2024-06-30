(Георгиевна) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1902
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1927
Сын: Байкузин Юрий
Отец ребёнка: Максим
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Боженова) Лилия
Отец ребёнка: Максим
Рождение ребёнка
13.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дюпин Василий
Смерть
1992