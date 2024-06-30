(Георгиевна) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Георгиевна) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1902

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1927

Сын: Байкузин Юрий

Отец ребёнка: Максим

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Боженова) Лилия

Отец ребёнка: Максим

Рождение ребёнка
13.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дюпин Василий

Смерть
1992

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