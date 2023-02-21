Карлова (Саламаткина) Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Саламаткина) Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1884

Муж: Карлов Иван Кириллов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1885

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Карлов Иван Кириллов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1887

Сын: Карлов Мирон Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Кириллов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.12.1889

Сын: Карлов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Карлов Иван Кириллов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь