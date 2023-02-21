Карлова (Саламаткина) Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1884
Муж: Карлов Иван Кириллов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1885
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Карлов Иван Кириллов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1887
Сын: Карлов Мирон Иванов
Отец ребёнка: Карлов Иван Кириллов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.12.1889
Отец ребёнка: Карлов Иван Кириллов
Михайло-Архангельская церковь