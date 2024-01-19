Черников Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
02.08.1927
Мать ребёнка: Черникова Ефросиния
Рождение ребёнка
09.12.1930
Дочь: Черникова Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Черникова Ефросиния
Рождение ребёнка
16.11.1940
Сын: Черников Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Черникова Ефросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевякова Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Черникова Ефросиния
Смерть
Неизвестно