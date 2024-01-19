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Черников Тимофей Иванович

Место рождения

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Черников Иван Яковлевич

Мать: Черникова Анастасия Кирилловна

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.08.1927

Сын: Черников Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Черникова Ефросиния

Рождение ребёнка
09.12.1930

Дочь: Черникова Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Черникова Ефросиния

Рождение ребёнка
16.11.1940

Сын: Черников Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Черникова Ефросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевякова Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Черникова Ефросиния

Смерть
Неизвестно
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