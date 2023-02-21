Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Коретена
Коретена
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
456
Дата смерти
15.09.456
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Гундобар
Дети
Сигизмунд
516 г.р.
Добавил:
СГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
456
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
516
Сын:
Сигизмунд
Отец ребёнка:
Гундобар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Гундобар
Смерть
15.09.456
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь