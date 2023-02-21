Коретена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоретена

Коретена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

456

Дата смерти

15.09.456

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
456

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
516

Сын: Сигизмунд

Отец ребёнка: Гундобар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гундобар

Смерть
15.09.456