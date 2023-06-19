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Погадаев Филипп Гавриилович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.11.1806

Дата смерти

14.12.1806

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1806

Отец: Погадаев Гавриил Васильевич

Мать: Погадаева Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
14.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
14.12.1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика