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Таня
Таня
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Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Синчищева Тамара Петровна
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Синчищева Тамара Петровна
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