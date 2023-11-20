Петухова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Елсуков Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Иван Николевич
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Иван Николевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно