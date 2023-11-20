Петухова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Елсуков Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Иван Николевич

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Иван Николевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Иван Николевич

Смерть
Неизвестно
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