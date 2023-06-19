Ушмаев (Ушмав) Иван Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Ушмаев (ушмав) Данила Кондратьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Аксинья Иванова
Мать ребёнка: Ушмаева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушмаева Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857