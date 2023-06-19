Ушмаев (Ушмав) Иван Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Иван Данилов

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Ушмаев (ушмав) Данила Кондратьев

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Аксинья Иванова

Мать ребёнка: Ушмаева Дарья

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857