Лащинская (Степанова) Анастасия Еремеевна (Веремеевна)
Место рожденияВерхнеднепровск, Днепропетровская область
Дата рождения1886
Дата смерти16.09.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Степанов Еремей (Иеремия)
Мать: не указана
Верхнеднепровск, Днепропетровская область
Рождение ребёнка
12.01.1911
Сын: Лащинский Борис Николаевич
Отец ребёнка: Лащинский Николай Пантелемонович
Верхнеднепровск, Днепропетровская область, Украина
Бракосочетание
14.02.1911
Успенская церковь, г.Верхнеднепровска, Екатеринославской губернии (Днепропетровской области)
Познакомился с Анастасией Еримеевной на руднике (Кривой Рог). Он там был строитель-инженер, а она учительница младших классов
Рождение ребёнка
27.09.1913
Сын: Лащинский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лащинский Николай Пантелемонович
Верхнеднепровск, Днепропетровская область, Украина
Получение воинского звания/чина
1940
Верхнеднепровск
Заслуженный учитель Украинской ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанка г.Верхнеднепровска|Учитель Верхнеднепровской средней школы №1|http://www.virtlibrary.dp.ua/page/histmuseum/histmuseum7.htm
Награда
Неизвестно
Аттестат на звание учителя народной школы|http://www.virtlibrary.dp.ua/page/histmuseum/histmuseum7.htm
Смерть
16.09.1976
Верхнеднепровск, Днепропетровская область, Украина