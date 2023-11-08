Лащинская (Степанова) Анастасия Еремеевна (Веремеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛащинская (Степанова) Анастасия Еремеевна (Веремеевна)

Лащинская (Степанова) Анастасия Еремеевна (Веремеевна)

avatar

Место рождения

Верхнеднепровск, Днепропетровская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

16.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Степанов Еремей (Иеремия)

Мать: не указана

Верхнеднепровск, Днепропетровская область
Рождение ребёнка
12.01.1911

Сын: Лащинский Борис Николаевич

Отец ребёнка: Лащинский Николай Пантелемонович

Верхнеднепровск, Днепропетровская область, Украина
Бракосочетание
14.02.1911

Муж: Лащинский Николай Пантелемонович

Успенская церковь, г.Верхнеднепровска, Екатеринославской губернии (Днепропетровской области)
Познакомился с Анастасией Еримеевной на руднике (Кривой Рог). Он там был строитель-инженер, а она учительница младших классов
Рождение ребёнка
27.09.1913

Сын: Лащинский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лащинский Николай Пантелемонович

Верхнеднепровск, Днепропетровская область, Украина
Получение воинского звания/чина
1940
Верхнеднепровск
Заслуженный учитель Украинской ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанка г.Верхнеднепровска|Учитель Верхнеднепровской средней школы №1|http://www.virtlibrary.dp.ua/page/histmuseum/histmuseum7.htm
Награда
Неизвестно
Аттестат на звание учителя народной школы|http://www.virtlibrary.dp.ua/page/histmuseum/histmuseum7.htm
Смерть
16.09.1976
Верхнеднепровск, Днепропетровская область, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close