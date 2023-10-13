Сидоренко Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1894
Сын: Сидоренко Евстафий Ефимович
Мать ребёнка: Сидоренко Евдокия (Евдоха)
Харьковская губерния, хутор Прядковка Коломоковской волости Волковского уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко ?
Мать ребёнка: Сидоренко Евдокия (Евдоха)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно