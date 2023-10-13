Сидоренко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1894

Сын: Сидоренко Евстафий Ефимович

Мать ребёнка: Сидоренко Евдокия (Евдоха)

Харьковская губерния, хутор Прядковка Коломоковской волости Волковского уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко ?

Мать ребёнка: Сидоренко Евдокия (Евдоха)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренко Евдокия (Евдоха)

Смерть
Неизвестно
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