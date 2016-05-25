Волосников Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосников Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.2016

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2016

Отец: Волосников Сергей Александрович

Мать: Юля

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