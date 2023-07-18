(Танаева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Танаева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1932

Отец: не указан

Мать: Анна Ильинична