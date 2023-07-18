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(Танаева) Анна
(Танаева) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1932
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Танаева) Анна Ильинична
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1932
Отец: не указан
Мать:
Анна Ильинична
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