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Шершень Иван Евдокимович

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Шершень Евдоким Саввич

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
01.11.1893 ст.

Жена: Шершень Елизавета Тарасовна

Макошино, Чернігівська область
Оба вдовы по первому браку. Собственники Даниил Лукьянович Олешко, Иван Пантелеймонович Плева, казенные крестьяне Кондратий Тарасович Аксёненко, Иван Тарасович Аксёненко
Рождение ребёнка
19.03.1895 ст.

Сын: Шершень Хрисанф Иванович

Мать ребёнка: Шершень Елизавета Тарасовна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1896 ст.

Дочь: Шершень Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шершень Елизавета Тарасовна

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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