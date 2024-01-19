Шершень Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Шершень Евдоким Саввич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1893 ст.
Оба вдовы по первому браку. Собственники Даниил Лукьянович Олешко, Иван Пантелеймонович Плева, казенные крестьяне Кондратий Тарасович Аксёненко, Иван Тарасович Аксёненко
Рождение ребёнка
19.03.1895 ст.
Мать ребёнка: Шершень Елизавета Тарасовна
Рождение ребёнка
21.07.1896 ст.
Дочь: Шершень Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шершень Елизавета Тарасовна
Смерть
Неизвестно