Пряникова Пелагея Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряникова Пелагея Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1925

Дочь: Пряникова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Пряников Андрей Павлович

Рождение ребёнка
30.06.1928

Сын: Пряников Александр Андреевич

Отец ребёнка: Пряников Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряников Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно
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