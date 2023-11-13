Пряникова Пелагея Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1925
Дочь: Пряникова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Пряников Андрей Павлович
Рождение ребёнка
30.06.1928
Сын: Пряников Александр Андреевич
Отец ребёнка: Пряников Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно