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Ловягина Владлена Васильевна
Ловягина Владлена Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1975
Пол
Женский
Отец
Ловягин Василий
Мать
Ловягина Екатерина Тимофеевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец:
Ловягин Василий
Мать:
Ловягина Екатерина Тимофеевна
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