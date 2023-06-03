Кузьмичев Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1986
Дочь: Сальная Яна Геннадьевна
Мать ребёнка: Кузьмичева Ирина Евгеньевна
Рождение ребёнка
1989
Сын: Кузьмичев Роман Геннадьевич
Мать ребёнка: Кузьмичева Ирина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно