Кузьмичев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичев Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1986

Дочь: Сальная Яна Геннадьевна

Мать ребёнка: Кузьмичева Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
1989

Сын: Кузьмичев Роман Геннадьевич

Мать ребёнка: Кузьмичева Ирина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Ирина Евгеньевна