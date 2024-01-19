Сотникова Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1859
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Сотникова Анна Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Сотников Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Сотников Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Сотникова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Сотников Ксенофонт Петрович
Отец ребёнка: Сотников Петр Николаевич
1885 - без фамилии 1903 - Скотниковы 1904 - Скотниковы 1908 - Скотниковы 1919 - Сотниковы
Рождение ребёнка
01.03.1880 ст.
Сын: Сотников Алексей Петрович
Отец ребёнка: Сотников Петр Николаевич
Восприемник: деревни Ташино? крестьянин Алексей Алексеев Соколов.
Смерть
После 1885