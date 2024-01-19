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Сотникова Наталья Ивановна

Место рождения

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1859

Муж: Сотников Петр Николаевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Сотникова Анна Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Николаевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1864

Сын: Сотников Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Николаевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Сотникова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Николаевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Сотников Ксенофонт Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Николаевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
1885 - без фамилии 1903 - Скотниковы 1904 - Скотниковы 1908 - Скотниковы 1919 - Сотниковы
Рождение ребёнка
01.03.1880 ст.

Сын: Сотников Алексей Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Николаевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Восприемник: деревни Ташино? крестьянин Алексей Алексеев Соколов.
Смерть
После 1885
Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
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