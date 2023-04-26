Тихова Евпраксия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихова Евпраксия Андреевна

Тихова Евпраксия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1888

Дочь: Евгения Арсеньевна

Отец ребёнка: Тихов Арсений Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихов Арсений Васильевич

Смерть
Неизвестно