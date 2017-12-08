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Моргунов Павел Евгеньевич
Моргунов Павел Евгеньевич
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Место рождения
Калининград
, город Калининград, Калининградская область
Дата рождения
08.12.2017
Пол
Мужской
Отец
Моргунов Евгений Владимирович
1991 г.р.
Мать
Моргунова Алефтина Дмитриевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2017
Отец:
Моргунов Евгений Владимирович
Мать:
Моргунова Алефтина Дмитриевна
Калининград
, город Калининград, Калининградская область
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