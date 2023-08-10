Талдонов (Талдонова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Козлов Ефросинья Филипповна
Отец ребёнка: Талдонов Филипп Поликарпович
Рождение ребёнка
Между ?.06.1906 и ?.08.?
Дочь: Мятечкин Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Талдонов Филипп Поликарпович
Россия, Курская область, Канашовский район, д. Наумовка
Рождение ребёнка
После 1907
Дочь: Соломатин Нина Филипповна
Отец ребёнка: Талдонов Филипп Поликарпович
Смерть
Около 1912