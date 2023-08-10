Талдонов (Талдонова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдонов (Талдонова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1912

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Козлов Ефросинья Филипповна

Отец ребёнка: Талдонов Филипп Поликарпович

Рождение ребёнка
Между ?.06.1906 и ?.08.?

Дочь: Мятечкин Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Талдонов Филипп Поликарпович

Россия, Курская область, Канашовский район, д. Наумовка
Рождение ребёнка
После 1907

Дочь: Соломатин Нина Филипповна

Отец ребёнка: Талдонов Филипп Поликарпович

Смерть
Около 1912