Милютина (Понсэ) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милютина (Понсэ) Наталья Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1821

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1843

Муж: Милютин Дмитрий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Милютина Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Милютин Дмитрий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1845

Сын: Милютин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Милютин Дмитрий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Милютина Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Милютин Дмитрий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Долгорукова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Милютин Дмитрий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фон Гершельман Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Милютин Дмитрий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Графиня.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1912
Алупка, Ялта, Республика Крым
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