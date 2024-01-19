Милютина (Понсэ) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1843
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Милютина Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Милютин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Милютин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Милютин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Милютина Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Милютин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Долгорукова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Милютин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фон Гершельман Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Милютин Дмитрий Алексеевич
Графиня.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1912
Алупка, Ялта, Республика Крым