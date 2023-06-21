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Anspu Peeter
Anspu Peeter
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Место рождения
Hiiumaa
Дата рождения
1824
Дата смерти
1837
Пол
Мужской
Отец
Anspu Andrus
1792 г.р.
Мать
Anspu Kersti
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Anspu Andrus
Мать:
Anspu Kersti
Hiiumaa
Смерть
1837
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