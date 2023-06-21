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Anspu Peeter

Место рождения

Hiiumaa

Дата рождения

1824

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Anspu Andrus

Мать: Anspu Kersti

Hiiumaa
Смерть
1837