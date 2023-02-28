Веселов Андрей Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселов Андрей Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веселов Игорь Александрович

Мать: Веселова Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Ангелина Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Стефания Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Эмилия Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности