Попкова Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова Надежда Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1927

Отец: Храпов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1955

Дочь: Емельянова Галина Павловна

Отец ребёнка: Попков Павел Степанович

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1960

Дочь: Попкова Ольга Павловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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