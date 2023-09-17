Попкова Надежда Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1927
Отец: Храпов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1955
Дочь: Емельянова Галина Павловна
Отец ребёнка: Попков Павел Степанович
Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1960
Дочь: Попкова Ольга Павловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно