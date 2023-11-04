Житникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖитникова Анна

Житникова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1959

Сын: Житников Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Житников Алексей Пантелеевич

Рождение ребёнка
07.11.?

Сын: Житников Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Житников Алексей Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житников Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close