Житникова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1959
Сын: Житников Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Житников Алексей Пантелеевич
Рождение ребёнка
07.11.?
Сын: Житников Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Житников Алексей Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Житников Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно