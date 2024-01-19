Грубер Адольф
Место рождения
Дата рождения24.02.1861
Дата смертиОколо 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1861
Отец: Грубер Сын
Мать: Грубер Джулианна
Бракосочетание
24.09.1910
Жена: Грубер Мария
Рождение ребёнка
01.02.1915
Сын: Грубер Францижек
Мать ребёнка: Грубер Мария
żywiec, śląskie Poland
Рождение ребёнка
До 1926
Сын: Грубер Антоний
Мать ребёнка: Грубер Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1926
żywiec, Silésie Poland
Похороны
Неизвестно
żywiec, Silésie Poland