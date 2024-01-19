Грубер Адольф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрубер Адольф

Грубер Адольф

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

24.02.1861

Дата смерти

Около 1926

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1861

Отец: Грубер Сын

Мать: Грубер Джулианна

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
24.09.1910

Жена: Грубер Мария

Рождение ребёнка
01.02.1915

Сын: Грубер Францижек

Мать ребёнка: Грубер Мария

żywiec, śląskie Poland
Рождение ребёнка
До 1926

Сын: Грубер Антоний

Мать ребёнка: Грубер Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1926
żywiec, Silésie Poland
Похороны
Неизвестно
żywiec, Silésie Poland
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close