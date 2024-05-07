Стафеева Агафья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1814
Отец: Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1832
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Фефилова (Стахеева) Анисья Саввична
Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Стафеева Епистимия Саввична
Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Стафеева Татьяна Саввична
Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Стафеева Федосья Саввична
Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Стафеева Устинья Саввична
Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич
Смерть
Неизвестно