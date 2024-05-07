Стафеева Агафья Семёновна Около 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтафеева Агафья Семёновна

Стафеева Агафья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1832

Муж: Стафеев Савва Матвеевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Стафеев Михаил Саввич

Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Фефилова (Стахеева) Анисья Саввична

Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Стафеева Епистимия Саввична

Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Стафеев Григорий Саввич

Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Стафеева Татьяна Саввична

Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Стафеева Федосья Саввична

Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Стафеев Владимир Саввич

Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Стафеева Устинья Саввична

Отец ребёнка: Стафеев Савва Матвеевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.