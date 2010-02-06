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Пиякин Андрей Евгеньевич
Пиякин Андрей Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.02.2010
Пол
Мужской
Отец
Пиякин Евгений Викторович
1987 г.р.
Мать
Пиякина (Стрельникова) Екатерина Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2010
Отец:
Пиякин Евгений Викторович
Мать:
Пиякина Екатерина Сергеевна
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