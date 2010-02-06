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Пиякин Андрей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2010

Отец: Пиякин Евгений Викторович

Мать: Пиякина Екатерина Сергеевна