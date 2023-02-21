Коншина (Уиллард Маршан) Ирина Эмма Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коншина (Уиллард Маршан) Ирина Эмма Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

?.05.1937

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1893

Муж: Коншин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
12.08.1901

Сын: Маршан Де Коншин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Маршан Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
?.05.1937
Калуга, город Калуга, Калужская область