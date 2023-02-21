Коншина (Уиллард Маршан) Ирина Эмма Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти?.05.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1893
Рождение ребёнка
12.08.1901
Сын: Маршан Де Коншин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Маршан Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич
Смерть
?.05.1937