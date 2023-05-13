Гончаров Иван Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гончаров Леонтий Исаков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Гончарова Лукерия Алексеевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Гончарова Лукерия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Третий сын
Мать ребёнка: Гончарова Лукерия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно