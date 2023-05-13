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Гончаров Иван Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гончаров Леонтий Исаков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гончаров Яков Иванович

Мать ребёнка: Гончарова Лукерия Алексеевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гончаров Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Гончарова Лукерия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Третий сын

Мать ребёнка: Гончарова Лукерия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Лукерия Алексеевна

Смерть
Неизвестно