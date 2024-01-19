Котенкова Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенкова Евдокия Матвеевна

Место рождения

Чертово, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертово, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1913

Сын: Блохин Павел Спиридонович

Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1914

Сын: Блохин Дмитрий Спиридонович

Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1916

Сын: Блохин Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.12.1918

Дочь: Блохина Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1921

Сын: Блохин Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блохина Маруся Спиридоновна

Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блохина Таисия Спиридоновна

Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блохина Наталья Спиридоновна

Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блохин Спиридон Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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