Котенкова Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Блохин Павел Спиридонович
Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.10.1914
Сын: Блохин Дмитрий Спиридонович
Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.05.1916
Сын: Блохин Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.12.1918
Дочь: Блохина Татьяна Спиридоновна
Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.08.1921
Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блохина Маруся Спиридоновна
Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блохина Таисия Спиридоновна
Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блохина Наталья Спиридоновна
Отец ребёнка: Блохин Спиридон Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно