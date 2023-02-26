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Прокопий Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

05.07.1848

Пол

Мужской

Отец

До 1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1816

Жена: Федосья (Феодосия) Фёдорова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лука Прокофиев

Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Фёдорова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Прокопиева

Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Фёдорова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Пётр Прокопиев

Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Фёдорова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
05.07.1848
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия