Прокопий Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти05.07.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1816
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лука Прокофиев
Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Фёдорова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Прокопиева
Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Фёдорова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Пётр Прокопиев
Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Фёдорова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
05.07.1848
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия