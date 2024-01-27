Яковлев Мирон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Мирон Иванович

Яковлев Мирон Иванович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Яковлев Иван

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1718

Сын: Яковлев Павел Миронович

Мать ребёнка: ?

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1719

Сын: Яковлев Серп Миронович

Мать ребёнка: ?

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1720

Сын: Яковлев Григорий Минаевич

Мать ребёнка: ?

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1722
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 32 года живет как глава дома с семьей и 3 сыновьями Павлом 3 лет, Григорием 2 лет и Серпом полугода. Жив отец - Иван Яковлев 75 лет. Вместе живут родные его братья с семьями Антон(Антип) 31 года и Е... Показать все
Смерть
Неизвестно
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close