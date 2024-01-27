Яковлев Мирон Иванович
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Яковлев Иван
Мать: не указана
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: ?
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: ?
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1720
Сын: Яковлев Григорий Минаевич
Мать ребёнка: ?
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1722
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 32 года живет как глава дома с семьей и 3 сыновьями Павлом 3 лет, Григорием 2 лет и Серпом полугода. Жив отец - Иван Яковлев 75 лет. Вместе живут родные его братья с семьями Антон(Антип) 31 года и Е... Показать все
Смерть
Неизвестно
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи