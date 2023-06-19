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Сартаков Василий Герасимов

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1804

Дата смерти

29.04.1815 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
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Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Сартаков Герасим Семенов

Мать: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
29.04.1815 ст.
Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-40 (ГАТО, г. Томск). Лист 596 на ФС (лист 160 в книге). Умер 29.04.1815г. Д. Елбанской крестьянина Герасима Сартакова сын Василей 11 лет скоропостижно. https://www.familysearch.org/ark:/61903/... Показать все