Сартаков Василий Герасимов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти29.04.1815 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Сартаков Герасим Семенов
Мать: не указана
Смерть
29.04.1815 ст.
170-9-40 (ГАТО, г. Томск). Лист 596 на ФС (лист 160 в книге). Умер 29.04.1815г. Д. Елбанской крестьянина Герасима Сартакова сын Василей 11 лет скоропостижно. https://www.familysearch.org/ark:/61903/... Показать все