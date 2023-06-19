Широня Тихон Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1872 ст.
Дочь: Широня Пелагея Тихоновна
Мать ребёнка: Широня Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.12.1877 ст.
Дочь: Красикова Екатерина Тихоновна
Мать ребёнка: Широня Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
04.10.1879 ст.
Дочь: Широня Крестинья Тихоновна
Мать ребёнка: Широня Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.11.1883 ст.
Мать ребёнка: Широня Прасковья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно