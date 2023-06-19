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Широня Тихон Алексеевич

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1872 ст.

Дочь: Широня Пелагея Тихоновна

Мать ребёнка: Широня Прасковья Афанасьевна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.12.1877 ст.

Дочь: Красикова Екатерина Тихоновна

Мать ребёнка: Широня Прасковья Афанасьевна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1879 ст.

Дочь: Широня Крестинья Тихоновна

Мать ребёнка: Широня Прасковья Афанасьевна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1883 ст.

Сын: Широня Филипп Тихонович

Мать ребёнка: Широня Прасковья Афанасьевна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широня Прасковья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно