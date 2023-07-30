Никитина Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1957

Дочь: Сухих Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Никитин Алексей

Рождение ребёнка
03.05.?

Сын: Никитин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Никитин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Никитин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Никитин Алексей

Смерть
Неизвестно