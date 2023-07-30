Никитина Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1957
Дочь: Сухих Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Никитин Алексей
Рождение ребёнка
03.05.?
Сын: Никитин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Никитин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Никитин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Никитин Алексей
Смерть
Неизвестно