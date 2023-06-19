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Филаретов Николай Васильевич

Место рождения

д.Олехово Ярославской Губернии. Рыбинского уезда, Ленинской волости

Дата рождения

01.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1887

Отец: Филаретов (фамилия Впервые Указана 20.08.1882) Василий Филаретович

Мать: Филаретова Степанида Васильевна

д.Олехово Ярославской Губернии. Рыбинского уезда, Ленинской волости
Крещение
03.12.1887
д.Олехово Ярославской Губернии. Рыбинского уезда, Ленинской волости
Рождение ребёнка
10.05.1925

Сын: Филаретов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Филаретова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филаретова Елизавета