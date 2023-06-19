Филаретов Николай Васильевич
Место рожденияд.Олехово Ярославской Губернии. Рыбинского уезда, Ленинской волости
Дата рождения01.12.1887
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
01.12.1887
Отец: Филаретов (фамилия Впервые Указана 20.08.1882) Василий Филаретович
д.Олехово Ярославской Губернии. Рыбинского уезда, Ленинской волости
Крещение
03.12.1887
д.Олехово Ярославской Губернии. Рыбинского уезда, Ленинской волости
Рождение ребёнка
10.05.1925
Сын: Филаретов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Филаретова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филаретова Елизавета