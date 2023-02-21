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Подзоров Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1798 и 1803

Дата смерти

24.08.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1803

Отец: Подзоров Михаил Зиновьевич

Мать: Подзорова Варвара

Рождение ребёнка
17.11.1818

Дочь: Подзорова Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Подзорова Ксения Власовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Ксения Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Евдокия Николаевна

Смерть
24.08.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область