Подзоров Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1798 и 1803
Дата смерти24.08.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1803
Отец: Подзоров Михаил Зиновьевич
Мать: Подзорова Варвара
Рождение ребёнка
17.11.1818
Дочь: Подзорова Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Подзорова Ксения Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1870